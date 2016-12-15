Актриса Світлана Крючкова бореться з онкологією

Зірка радянського і російського кіно, актриса Світлана Крючкова вже більше року бореться з онкологією, повідомляє видання «Домашний очаг».

У знаменитості, що зіграла в таких фільмах, як «Велика перерва», «Поховайте мене за плінтусом» тощо, лікарі діагностували пухлину на пізній стадії розвитку. Ця новина стала шоком для актриси і всіх її близьких і друзів. Нещодавно Світлана, ставши героїнею російської телепрограми «Прямий ефір» з Борисом Корчевніковим, в студії якої відверто розповіла про можливі причини своєї недуги.

Крючкова зазначила, що багато років тому вона отруїлася ртуттю, яка була виявлена ​​під квартирою артистки та її чоловіка. За її словами, вона багато разів зверталася до лікарів зі скаргами на погіршення здоров'я, але всі її слова медики сприймали як зіркові примхи. Подружжя прожило в цій квартирі сім років, перш ніж виявили, що у них по сусідству зберігалася ртуть.

«Ми скільки разів скаржилися на погане самопочуття, запаморочення, втрату свідомості. Виявив наш сусід. Його батьки померли, він приїхав у квартиру з трьома дітьми, вирішив зробити ремонт. Одна стіна була мокра, викликали водопровідників. Стіна межувала із жеківською кімнатою, де зберігалися речі померлих і посаджених. Двері були забиті, вікно було забито металевим листом. Коли витягли цвяхи і стали підбиратися до труб, побачили що лежать на підлозі нічим не прикриті 400 грам ртуті, в 256 разів перевищення норми. І все йшло до нас в квартиру. В одній кімнаті було перевищення в 35 разів, у другій в 36», — розповіла актриса.