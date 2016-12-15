LOBODA заговорила про весілля

Про складові свого успіху одна з найяскравіших і затребуваних виконавиць країни розповіла у відвертому інтерв'ю виданню.

- Я ризикую життям кожен раз, знімаючи свої кліпи на льодовиках, такі як «40 градусів», в глухих селах з дикунами, зйомки на пісню - «Під лід». І вся наша команда по приїзду молиться і каже небу «спасибі», що все обійшлося на таких локаціях, як тануть льодовики Ісландії, або домініканські села з абсолютно дикими тубільцями з мачем у руках. Ми ризикуємо постійно. У цьому все моє життя, - зазначила LOBODA.

Співачка також зізналася, що зараз сконцентрована на собі і власній кар'єрі. Часу на особисте життя у артистки не залишається.

-Щоб почати щось нове, я повинна бути по-справжньому зачарована людиною, повірити йому, захотіти бути з ним. А такого зі мною давно не траплялося. Запевняю, як тільки зі мною трапиться серйозний роман - я неодмінно цим поділюся, - пообіцяла пані Світлана.

За словами виконавиці, про весілля LOBODA до сьогоднішнього дня не мріяла, але про одруження все ж думає. Правда, не про власне. В майбутньому співачка сподівається «погуляти» на весіллі дочки Євангеліни.