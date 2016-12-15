«НеАнгели» зізналися, що не знають, про що буде їхній новий кліп

Сьогодні, 15 грудня ексклюзивно на музичному каналі «M1» в програмі «ДК Прем’єр» відбудеться прем’єра нового кліпу групи «НеАнгели» — «Сережа». Слава і Вікторія вже заінтригували шанувальників першими коментарями зі зйомок, розповівши про сотню «Сергіїв», які «запалювали» разом з ними на танцполі столичного клубу «Shooters».

Сьогодні «НеАнгели» представляють тизер, в якому показаний лише один епізод цієї, до кінця незрозумілої історії. Все стане ясно в день прем’єри. А поки шанувальникам залишається лише здогадуватися — хто ця розпатлана і заплакана дівчина, і як вона пов’язана з «НеАнгелами» і Сергієм?

«Якщо чесно, Сергій Ткаченко тримає в секреті сюжет кліпу і готує для нас сюрприз. Ми брали участь у зйомці свого епізоду, а потім відразу поїхали на гастролі. Як і ви, дуже чекаємо прем'єру і очікуємо щось особливе», — розповідає Вікторія.