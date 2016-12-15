Принца Гаррі вперше сфотографували з коханою

Онука британської королеви принца Гаррі днями вперше сфотографували з його коханою — американською актрисою Меган Маркл, повідомляє видання «Аргументы неделі».

Щасливу молоду пару папараці помітили, коли ті гуляли по Лондону.

Принц Гаррі і Меган Маркл сходили разом на комедійний спектакль під назвою Peter Pan Goes Wrong. Після приємного вечора в театрі закоханих бачили на Пікаділлі — вони трималися за руки і милувалися різдвяними вогнями і вітринами. Їх супроводжував один охоронець.

Ймовірно, стосунки принца Гаррі є по-справжньому серйозними, якщо він не боїться демонструвати свою дівчину публіці.