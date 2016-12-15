Настя Каменських здивувала шанувальників відвертим вбранням

Настя Каменських здивувала шанувальників відвертим вбранням

Співачка здивувала своїх підписників новим фото в Instagram.

Джерело: Відомості

На фото поп-співачка зображена в дуже відвертому вбранні, повідомляє VladTime.

Каменських попросила своїх прихильників прокоментувати її наряд — напівпрозорий чорний костюм. 

Його розробкою займався знаменитий стиліст Євген Кирієнко. Роботи стиліста можна побачити чи не в кожному українському шоу, також він часто бере участь в підборі одягу для виступів групи «Потап і Настя». 

Варто відзначити, що співачка готує образ до премії, про яку пообіцяла розповісти пізніше. Більшість підписників схвалили вибір Насті і зробили багато компліментів її сексуальності. 

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