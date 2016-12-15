Міла Йовович шокувала фанатів відвертим вбранням

Нещодавно актриса Міла Йовович побувала зі своїм чоловіком і старшою дочкою Евою в столиці Японії з прем'єрою фантастичного фільму «Обитель зла: Остання глава», повідомляє Neformat.

На захід вона вирішила одягнутися досить пікантно. Міла постала в довгій сукні з глибоким декольте, оголеною спиною і високим розрізом.

Фанати відзначають, що фігура 40-річної зірки виглядає просто приголомшливо.