Міла Йовович шокувала фанатів відвертим вбранням
У Японії відбулася прем’єра нового фільму франшизи «Обитель зла».
Нещодавно актриса Міла Йовович побувала зі своїм чоловіком і старшою дочкою Евою в столиці Японії з прем'єрою фантастичного фільму «Обитель зла: Остання глава», повідомляє Neformat.
На захід вона вирішила одягнутися досить пікантно. Міла постала в довгій сукні з глибоким декольте, оголеною спиною і високим розрізом.
Фанати відзначають, що фігура 40-річної зірки виглядає просто приголомшливо.