Міла Йовович шокувала фанатів відвертим вбранням

Міла Йовович шокувала фанатів відвертим вбранням

У Японії відбулася прем’єра нового фільму франшизи «Обитель зла».

Джерело: Відомості

Нещодавно актриса Міла Йовович побувала зі своїм чоловіком і старшою дочкою Евою в столиці Японії з прем'єрою фантастичного фільму «Обитель зла: Остання глава», повідомляє Neformat.

На захід вона вирішила одягнутися досить пікантно. Міла постала в довгій сукні з глибоким декольте, оголеною спиною і високим розрізом.

Фанати відзначають, що фігура 40-річної зірки виглядає просто приголомшливо.

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