Шейк і Купер вирішили, як назвуть дитину

Ірина Шейк в дуже цікавий спосіб повідомила громадськості про те, що чекає дитину, інформує VladTime.

На показі Victoria’s Secret модель з’явилася у відвертому вбранні, що дозволило побачити округлі обриси її живота.

Народження дитини припаде на кінець травня наступного року. Бредлі Купер весь вільний час проводить з дружиною. А коли актор перебуває на зйомках, Ірині становить компанію його мати, з якою модель дуже добре ладнає.

ЗМІ дізналися і ім'я майбутньої дитини моделі. Якщо народиться хлопчик, його назвуть на честь батька Купера Чарльзом, а якщо дочка, то її назвуть Чарлі.