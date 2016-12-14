Шейк і Купер вирішили, як назвуть дитину

Шейк і Купер вирішили, як назвуть дитину

Зовсім недавно стало відомо про вагітність Ірини Шейк.

Джерело: Відомості

Ірина Шейк в дуже цікавий спосіб повідомила громадськості про те, що чекає дитину, інформує VladTime.

На показі Victoria’s Secret модель з’явилася у відвертому вбранні, що дозволило побачити округлі обриси її живота. 

Народження дитини припаде на кінець травня наступного року. Бредлі Купер весь вільний час проводить з дружиною. А коли актор перебуває на зйомках, Ірині становить компанію його мати, з якою модель дуже добре ладнає. 

ЗМІ дізналися і ім'я майбутньої дитини моделі. Якщо народиться хлопчик, його назвуть на честь батька Купера Чарльзом, а якщо дочка, то її назвуть Чарлі.

 

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...