Андрій Данилко оприлюднив пікантний знімок з «мамою» Вєрки Сердючки

Чутки про роман «Вєрки Сердючки» зі своєю сценічною мамою ходили давно, та й сам Андрій Данилко не заперечував, що його з Інною Білокінь пов'язує не тільки робота і дружба, але й щось більше, хоча і не став уточнювати, чим же є це «щось більше», повідомляє видання Zvezdez.ru.

Схоже, що Андрій вирішив спровокувати чергову хвилю чуток про роман з «мамою Вєрки» і опублікував в Instagram вельми пікантний знімок, який був зроблений в гримерці ще в 1999 році. На фото Інна в короткій вишиванці стоїть перед дзеркалом і робить макіяж, а молодий Андрій Данилко владно схопив «маму» за голі сідниці. Дивлячись на знімок, напрошується висновок, що Андрій та Інна дуже близькі один одному і їхні стосунки явно не обмежуються роботою.