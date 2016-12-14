Виконавиця пісні «Мій Путін» назвала ганьбою нагородження Шнурова російською музичною премією

Виконавиця пісень «Санкції», «Рубль-долар», «Мій Путін» Марія Якушева, яка виступає під псевдонімом Машані, розкритикувала нагородження лідера групи російського гурту «Ленинград» Сергія Шнурова Національною музичною премією РФ, повідомляє агентство FlashSiberia.

Нагородження Національною музичною премією відбулося минулого тижня в Москві. Група «Ленинград» отримала звання «Краща рок-група», яка виконала «Кращу пісню», котрою визнана композиція «В Питере — пить». Крім того, кліп «Експонат» визнаний «Кращим музичним відео».

«Це ганьба — давати нагороди за сороміцькі і лайливі пісні та кліпи. Виходить, що найкраща рок-група в Росії — та, яка нецензурно висловлюється зі сцени. Я дивуюся: невже немає нікого краще? До чого ми опустилися!», — заявила співачка.