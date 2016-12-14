Рукописну книгу Джоан Роулінг продали за 468 тисяч доларів

Джоан Роулінг

Рукописна книга «Казки барда Бідла», створена британською письменницею Джоан Роулінг, пішла з молотка на торгах Sotheby's в Лондоні за 468 тисяч доларів, повідомляє видання Ru.Delfi.

Книга була в 2007 році подарована письменницею видавцеві Баррі Каннінгему, який опублікував перший том поттеріани. На форзаці твору є авторське присвячення: «Баррі, людині, яка вирішила, що затягнутий роман про хлопчика-чарівника в окулярах, можливо, вдасться продати. Спасибі».

В «Казки барда Бідла» входять п’ять ілюстрованих історій, пов’язаних із всесвітом Гаррі Поттера. Оціночна вартість видання становила від 380 до 635 тисяч доларів.

«Казки барда Бідла» — одна з семи книг, власноруч написаних і проілюстрованих Роулінг. Вона подарувала шість копій тим, «хто мав найближчу зв'язок з книгами про Гаррі Поттера протягом 17 років». Сьома була продана на аукціоні за 4 мільйони доларів, які пішли на благодійність.

У листопаді 2016 року книжка «Гаррі Поттер і філософський камінь» з помилкою на останній сторінці пішла з молотка за 54 тисячі доларів. У 2007 році раритетне перше видання цього роману було продано на аукціоні Christie's за 40,3 тисячі доларів.

Потеріана — серія книг про юного чарівника Гаррі Поттера. Загальний тираж склав більше 500 мільйонів екземплярів. Романи Роулінг перекладені 67 мовами і екранізовані.