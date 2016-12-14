61-річна Лариса Долина змінилася до невпізнання

Нещодавно в московському ресторані «Шовк» відбулася презентація нового альбому Анжеліки Варум «Женщина шла». На заході зібралося безліч зоряних гостей, але найбільшу увагу присутніх до себе привернула не винуватиця торжества, а її гостя — 61-річна Лариса Доліна, повідомляє видання «Домашний очаг».

Річ у тім, що співачка приїхала на презентацію альбому в неочікуваному образі. Обличчя артистки змінилося настільки, що її не змогли відразу впізнати. У багатьох ЗМІ з'явилася чутки про те, що Лариса вдалася до послуг пластичних хірургів та ін'єкційної косметології. Варто відзначити, що на знімках із заходу чітко видно, які зміни зазнало обличчя Доліної.

Зірка завжди відзначала, що не користується послугами сучасної косметології і вважає за краще приймати свій вік з гідністю. Раніше вона зареєструвала сторінку в одній з соціальних мереж, куди регулярно публікувала власні фото, завдяки яким кожен раз доводила, що незалежно від віку вона виглядає молодо і свіжо.

Шанувальники Лариси були захоплені фігурою артистки, але незабаром вона перестала ділитися знімками і видалила свій аккаунт.