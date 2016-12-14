Бенедикта Камбербетча пограбували під час відпустки

«У всьому винна моя безтурботність, — зізнався актор журналістам. — Одного разу вона привела до смертельної небезпеки. Це сталося в Південній Африці. Ми там знімалися і якось у вихідний день з приятелем-актором вирішили вибратися відпочити: зганяти на узбережжі, щоб попірнати і поплавати під водою. У пустелі нашу машину зупинили озброєні бандити (виявилося, цю частину дороги контролюють банди, які спеціалізуються на грабежах і захопленні заручників). Відібрали все, зв'язали, а мене ще й засунули в багажник машини. Я бився, кричав, благав випустити. І в якийсь момент вже почав готуватися до неминучої, як здавалося, смерті. Але несподівано нас кинули пов'язаними і поїхали. Що це було? Ми зуміли звільнитися від пут і пройшли дуже велику відстань, перш ніж натрапили на парочку місцевих жителів. Попросили в них телефон і повідомили про себе. Дивом залишилися живі ... Але моя любов до адреналінових безумств тоді тільки посилилася. Жага пригод не давала спокою. На наступний ранок, наприклад, я відправився пірнати і плавати з особливою насолодою. Ковток ранкової кави, прохолода морської води, холодне пиво — все те, що ми звикли вважати лише маленькими радощами, перетворюється в розкішне задоволення, після того як побував на волосок від смерті...»

І тільки коли Камбербетч став чоловіком і батьком (1 червня 2015 року в шлюбі з Софі Хантер у нього народився син Крістофер Карлтон. Зараз його дружина чекає на другу дитину), він почав інакше ставитися до екстремальних розваг, повідомляє 7days.

«Можу сказати, що я трохи вгамувався. Принаймні, відмовився від стрибків з парашутом і гонок на мотоциклі», — запевняє актор.