Шерон Стоун опублікувала свою фотографію 30-річної давності

У Instagram вона розмістила фотографію 30-річної давності, де їй 28 років, повідомляє VistaNews.

Стоун позує з синім рушником на плечах і плетених пов'язкою, яка тримає її зачіску.

Трохи пізніше вона знову порадувала своїх шанувальників іншою фотографією, зі своєї молодості знімок був зроблений в 1992 році для відомого глянсового видання Elle. Варто відзначити, що багато шанувальників були захоплен тимі, як актриса відмінно виглядає адже складно повірити в таку велику часову різницю між фотографіями.