Краса доньок Сталлоне змусила журналістів забути про правила

Усі три дочки Сільвестра Сталлоне — 14-річна Скарлетт, 18-річна Сістін і 20-річна Софія — такі хороші, що змусили журналістів — членів Міжнародної Асоціації Преси — вперше відступити від власних правил. Збираючись зробити одну з них «Міс« Золотий Глобус », вони так і не змогли вибрати, кого ж саме, повідомляє 7days.

У підсумку, вперше в історії на церемонії вручення найпрестижнішої кінонагороди, яка відбудеться на початку наступного року, буде відразу три «Міс «Золотий Глобус».

У зв'язку з цим дочкам Сталлоне належить продовжити традицію, початок якої було покладено ще в 1963 році — асистувати тим, хто буде оголошувати імена переможців, і вручати зіркам призи. У Голлівуді вважається, що стати «Міс «Золотий Глобус» дуже почесно. До того ж, це прекрасний спосіб заявити про себе на весь світ, що може чимало сприяти кар'єрі в шоу-бізнесі. В минулому серед обраниць членів Асоціації були Мелані Гріффіт, Лора Дерн, Франческа Ітсвуд, Дакота Джонсон, Румер Уїлліс...

Сільвестр Сталлоне, зрозуміло, подякував членам асоціації за надану його дівчаткам честь. Але, як з'ясувалося, він відчуває серйозні сумніви, чи варто дозволяти 14-річній Скарлетт брати участь у заході. Сталлоне здається, що вона ще дуже молода, щоб занурюватися в світ шоу-бізнесу. До того ж молодша дочка актора і сама поки не рветься в актриси. Скарлетт поки більше цікавить спорт, точніше, легка атлетика, в якій вона вже встигла досягти успіху, вигравши відповідальні змагання.

Що ж стосується середньої з сестер — Сістін, яка з успіхом подвизається в модельному бізнесі, то вона найбільше стурбована тим, як би провести на церемонію бойфренда. Заборонити їй це Сталлоне, зрозуміло, не може. Але він тримає кавалерів своїх дочок в строгості, так що вони його трохи побоюються. «Сподіваюся, тато прийде на церемонію без своєї« базуки», з якою він не розлучався в «Рембо!» — пожартувала Сістін.

Що ж стосується старшої Софії, то вона не боїться нічого. Дівчина, яка до своїх 20 років встигла перенести дві серйозні операції на серці і після цього повернулася до нормального життя, захоплює батька своєю мужністю. Так що вся ця метушня навколо церемонії її анітрохи не бентежить.