Дженніфер Лоуренс зізналася, що вона іпохондрик

Американська актриса Дженніфер Лоуренс зізналася, що вона – страшенний іпохондрик і весь час за допомогою Google знаходить у себе симптоми різних хвороб, повідомляє «ТаблоID».

«Я великий іпохондрик. Я люблю медицину, люблю гуглити, люблю бути панікером, вганяти людей у паніку», — заявила Джен, з’явившись днями в одному з ток-шоу.

«Якось у мене були проблеми з животом, справжні, мені дуже боліло, але всі казали: «Все в тебе з животом у порядку». А сталося те, що я так себе застресувала, що в мене кишечник почав кровити. Я таке можу, силою розуму!», — поділилася акторка.

У рамках промо-туру стрічки «Пасажири» Дженніфер скоро поїде до Китаю і заздалегідь уже напророкувала собі болячку.

«У мене нереальний страх, я мушу за кілька днів їхати до Китаю, і в мене страх, що в Китаї в мене буде апендицит. І я себе в цьому переконала. Учора почала засинати, і тут мої очі розплющуються: «О ні!» Постійно про це думаю», — пожалілася Лоуренс.

Як розказала актриса, у свій вільний час вона часто шукає в Інтернеті фото бактерій. А ще б'є на сполох, коли бачить у когось зі знайомих родимку, котра здається їй «поганою». За це її кличуть «психопаткою».