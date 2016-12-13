Нові вимоги Джолі щодо Пітта обурили борців за права дітей

У зв'язку з тим, то Бред Пітт має намір домагатися опіки над дітьми, Анджеліна Джолі висунула йому ще більш суворі умови, повідомляє Paparazzi.ru.

Нагадаємо, спочатку актриса звинувачувала свого чоловіка в зловживанні алкоголем і марихуаною, але, після перевірки, зірка Голлівуду виявився «чистим».

Після цього Джолі подала зустрічний позов, в якому вимагала, щоб на цей раз Пітта перевіряли чотири рази на тиждень. Самого актора і його захисників такі умови поставили в глухий кут.

На підтримку Пітта висловилися і представники Захисту прав дітей, сказавши, що, якщо не опіка, то бачитися з татом дітям треба дозволити, поборовши виключно своє небажання.