«Яндекс» опублікував рейтинг українських музичних трендів 2016 року

Верхній рядок пошукового хіт-параду зайняла Лобода зі своїм хітом «К черту любов». А в трійку лідерів також увійшли пісня «Умамы» Потапа і Насті та Alan Walker з синглом «Faded».

Також «Яндексом» був представлений список вітчизняних виконавців, життям і творчістю яких в 2016 році найбільше цікавилися українці. Очолили ТОП-10 пошукових запитів Лобода «Океан Ельзи», і Алексєєв.