Микита Джигурда вимагає скасувати його розлучення з Мариною Анісіною

Сьогодні Микита Джигурда написав заяву про анулювання рішення суду про розлучення з Мариною Анісіною, повідомляє 7days.

Зробити це він пообіцяв ще 9 грудня, коли суд прийняв до уваги свідчення американського нотаріуса про справжність заповіту Людмили Браташ — хрещеної матері Міка-Анжела Кріста, сина російської зіркової пари, — яка трагічно загинула на початку цього року. Її заповіт був складений на користь сім'ї Джигурди та Анісіної.

Актор був радий, що йому дістається частина солідної спадщини. Правда, він забув, що суд ще не виніс остаточного рішення з цього питання, відклавши оголошення до 20 грудня. Щоб на щось претендувати, Джигурді треба бути законним опікуном своїх дітей, а після розлучення ним автоматично стала Марина Анісіна.

Звідси і бажання Микити Борисовича анулювати розлучення: він вирішив опротестувати рішення суду і подав апеляцію.

Джигурда впевнений, що, незважаючи на його сексуальні стосунки з Людмилою Братащ, Марина Анісіна його зрозуміє і простить.

Нагадаємо, 29 листопада Мировий суддя судової ділянки №100 Красногорського судового району Московської області РФ задовольнив позов Марини Анісіної і оголосив шлюб Микити Джигурди та фігуристки розірваним. Як причину спортсменка назвала «безвідповідальне ставлення чоловіка до сім'ї».

Згідно зі шлюбним договором, укладеним між подружжям, все спільно нажите майно тепер є власністю Анісіної і їхніх з Джигурдою дітей: сина Мік-Анжель Кріста і дочки Еви-Влади.

Микита Джигурда і Марина Анісіна приймали рішення про розлучення не один раз. У лютому 2015 року дві зірки оголошували про намір розлучитися і зафіксувати цей факт в необхідних документах. Однак тоді Джигурда дуже швидко схаменувся і вже в суді відмовився розлучатися, визнавши, що прийняв рішення про розлучення «на емоціях». Цього разу процес вдалося довести до логічного кінця.