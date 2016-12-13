Віру Брежнєву втягнули у скандал із мільйонером
Дружина російського мільйонера Валентина Іванова написала, що Віра Брежнєва зі своїм агентством мало не зірвала їй весілля.
Не так давно популярна співачка Віра Брежнєва разом із відомим організатором свят Анною Чупріс відкрила весільне агентство V.A.DAY, яке швидко стало лідером у своєму сегменті, повідомляє видання «УзнайВсе».
Але недавно в соцмережах юна дружина російського мільйонера Ліза Адаменко написала, що Віра Брежнєва зі своїм агентством мало не зірвала їй весілля. У ЗМІ розгорівся скандал, після чого співачка вирішила роз'яснити ситуацію журналістам.
Виявилося, що восени минулого року 16-річна модель Ліза Адаменко та її коханий, 55-річний топ-менеджер сінгапурського відділення великої російської компанії Валентин Іванов вирішили одружитися і почали підготовку до весілля.
Пара захотіла влаштувати торжество в старовинному французькому замку.
Для цього вони звернулися за допомогою до організатора урочистостей Анни Чупріс, яка в свою чергу написала офіційного листа його власниці і отримала відповідь, що це буде коштувати 40 тисяч євро. Іванова не влаштувала вартість, і він попросив приятеля зробити ще один запит. Йому господиня замку озвучила ціну на 15 тисяч менше, але без обслуговування. У результаті чого Іванов звинуватив Чупріс у шахрайстві.
«Мене здивувала ця активність і коментарі в ЗМІ, адже на момент укладення домовленості цих замовників з Анею Чупріс нашого агентства ще не існувало. Цікаво також, що подружжя не висловлювалися зовсім до тих пір, поки V.A.DAY не стало помітним великим гравцем весільної індустрії», — заявила Віра Брежнєва.