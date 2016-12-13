Віру Брежнєву втягнули у скандал із мільйонером

Віра Брежнєва і Анна Чупріс

Не так давно популярна співачка Віра Брежнєва разом із відомим організатором свят Анною Чупріс відкрила весільне агентство V.A.DAY, яке швидко стало лідером у своєму сегменті, повідомляє видання «УзнайВсе».

Але недавно в соцмережах юна дружина російського мільйонера Ліза Адаменко написала, що Віра Брежнєва зі своїм агентством мало не зірвала їй весілля. У ЗМІ розгорівся скандал, після чого співачка вирішила роз'яснити ситуацію журналістам.

Виявилося, що восени минулого року 16-річна модель Ліза Адаменко та її коханий, 55-річний топ-менеджер сінгапурського відділення великої російської компанії Валентин Іванов вирішили одружитися і почали підготовку до весілля.

Пара захотіла влаштувати торжество в старовинному французькому замку.

Для цього вони звернулися за допомогою до організатора урочистостей Анни Чупріс, яка в свою чергу написала офіційного листа його власниці і отримала відповідь, що це буде коштувати 40 тисяч євро. Іванова не влаштувала вартість, і він попросив приятеля зробити ще один запит. Йому господиня замку озвучила ціну на 15 тисяч менше, але без обслуговування. У результаті чого Іванов звинуватив Чупріс у шахрайстві.

«Мене здивувала ця активність і коментарі в ЗМІ, адже на момент укладення домовленості цих замовників з Анею Чупріс нашого агентства ще не існувало. Цікаво також, що подружжя не висловлювалися зовсім до тих пір, поки V.A.DAY не стало помітним великим гравцем весільної індустрії», — заявила Віра Брежнєва.