Репер T-Killah впав зі сцени під час концерту (відео)

Співак впав зі сцени прямо перед натовпом фанатів, повідомляє Paparazzi.ru.

Трапився інцидент у той момент, коли молодий чоловік вирішив пробратися ближче до своїх шанувальників, залишивши сцену.

Однак, судячи з усього, після стрибка він чи то не зміг утриматися на ногах, то чи підсковзнувся, але в підсумку впав.

Піднятися Олександру Тарасову допомогли його фанати з першого ряду, за що він їм, звичайно, відразу подякував.

Для виконавця падіння обійшлося без травм, він відразу продовжив свій виступ наче нічого і не трапилося.

До речі, T-Killah спокійно ставиться до таких неприємностей, відзначаючи, що падати на сцені — це взагалі його «коник».