Син Мадонни влаштувався працювати кур’єром

Гай Річі з сином

Колишнє подружжя Гай Річі і Мадонна зуміли нарешті прийти до згоди з приводу сина, повідомляє 7days.

Вони обоє вирішили, що 16-річному Рокко терміново необхідно зайнятися справою, оскільки його поведінка явно виходить з-під контролю. В результаті юнак, за наполяганням батьків, влаштувався на роботу.

У результаті жителі Лондона тепер мають можливість милуватися на сина двох знаменитостей, що їздять вулицями на велосипеді, навантаженому коробками і пакетами. Річ у тім, що Рокко, за наполяганням батьків, пішов працювати кур’єром в компанію Deliveroo, яка торгує різного роду їжею з доставкою додому. Як стверджує інформатор видання, батьки зажадали, щоб Рокко влаштувався на будь-яку оплачувану роботу просто для того, щоб «не бовтатися після школи без діла». Син Мадонни вибирав між озелененням району та роботою кур’єра.

На настільки «жорсткі» заходи Річі і Мадонна вирішили піти після того, як минулого місяця Рокко був затриманий поліцією. Сусіди поскаржилися правоохоронцям, що прямо на вулиці в їхньому респектабельному кварталі компанія молодих людей курить наркотичні речовини. Прибулі на місце правоохоронці затримали хлопців на місці злочину — з марихуаною, в тому числі Рокко. Він відбувся порівняно легко, оскільки є неповнолітнім і це його перше правопорушення, Його всього лише зобов'язали відвідувати заняття, що допомагають покінчити з пристрастю до «допінгів».

Втім, Рокко, який працює кур'єром, все одно дуже задоволений тим, що живе з батьком у Лондоні, а не матір'ю в Америці.

«Як же я щасливий, що більше не живу з нею!» — написав недавно Рокко на своїй сторінці в соціальній мережі.