Князь Альбер II і княгиня Шарлен влаштували тематичну вечірку з нагоди дня народження дітей

10 грудня дітям очільників Монако — князя Альбера II і княгині Шарлен — принцу Жаку і принцесі Габріеллі виповнилося 2 роки. Відсвяткувати цю подію сім'я вирішила особливим чином, влаштувавши тематичну дитячу вечірку, повідомляє Hello!.

Фотографії зі свята, яке князь Альбер II і княгиня Шарлен вирішили провести за кілька днів до фактичного дня народження дітей, з'явилися на офіційній сторінці монархів у Facebook. Тематика вечірки — в стилі екзотичного лісу — була вибрана не випадково. По-перше, принц Жак і принцеса Габріелла обожнюють тварин, по-друге, їхня мати — княгиня Шарлен — родом із ПАР.

Гостями на святі стали 60 осіб, в числі яких — родичі та хресні принца і принцеси, службовці княжого палацу з дітьми, а також друзі іменинників із дитячого садка. У призначений час всі присутні сіли в спеціальний поїзд і відправилися в центр вітрильного спорту Société Nautique de Monaco. До прибуття гостей центр повністю був перероблений під парк розваг. Зустріли принца Жака і принцесу Габріеллу ростові ляльки у вигляді лева і горили, а після вони пройшли в зали, декоровані під екзотичний ліс і наповнені різнобарвними кульками.

«Я ніколи не забуду хвилювання і цікавість на обличчях Жака і Габріелли, коли вони були зустрінуті левом і горилою, а потім увійшли в зал. Там були «живі» дерева і болота. А офіціанти носили традиційні сафарі-наряди», — розповідають очевидці подій, захоплюючись тим, як уміло княгиня Шарлен продумала всі деталі свята.

Маленький принц і принцеса брали активну участь у всіх розвагах: танцювали, грали з аніматорами та малювали.