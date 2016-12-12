Стали відомі страшні обставини смерті Володимира Висоцького

Ні для кого не секрет, що причиною його смерті стало зловживання наркотиками і алкоголем, однак мало хто знає, за яких страшних обставин він помер, повідомляє видання «УзнайВсе».

Через багато років про події тієї трагічної ночі розповів співробітник правоохоронних органів, який у 80-х роках працював дільничним на Таганці (Москва). За його словами, компанія весело проводила час у квартирі Висоцького. Випивши зайвого, актор почав буянити. Щоб заспокоїти його, друзі завернули Володимира в килим і винесли на балкон, а самі пішли далі пиячити. Було літо. Висоцький лежав під палючими променями ранкового сонця і задихнувся.

Додамо, незважаючи на те, що в радянській пресі практично не висвітлювався факт смерті Володимира Висоцького, лише над віконцем театральної каси з’явилося оголошення: «Помер актор Володимир Висоцький», попрощатися з поетом, здавалося, прийшла вся Москва. У день його похорону площа біля Театру на Таганці була забита людьми. Шанувальники навіть окупували дахи прилеглих будівель, щоб в останній раз побачити великого артиста.