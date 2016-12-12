Оля Полякова заспівала дуетом з гуртом Green Gray

У рамках церемонії нагородження переможців премії М1 Music Awards Суперблондинка здивувала публіку несподіваним дуетом з популярним у 90-х гуртом Green Grey. Артисти представили хеві-метал-версію хіта співачки «О Боже, как больно».

Полякова розпочала свій виступ з органної партії «Токати і фугою ре мінор» Баха, а продовжила барвистим світловим шоу з димовими спецефектами і 3D-графікою під оригінальне хеві-метал аранжування, створене Дизелем спеціально для Гала-концерту Премії.

На сцені вокаліст групи Мурік одягнула в класичний костюм, а в самій Полякової з'явився привід продемонструвати свій шикарний хендбендінг.

Завершила Полякова свій виступ зверненням до всіх представників українського шоу-бізнесу:

«Ми живемо в дивовижний час, і наш бізнес переживає справжній підйом! У всіх тури, прем'єри, круті шоу, аншлаги, бенефіси! Українські артисти збирають повні зали: від клубів до стадіонів !! Подивіться, яка масштабна і красива премія у нас з'явилася! Подивіться на цей повний зал молодих, красивих, талановитих артистів і повні трибуни їхніх шанувальників !! Чи це не результат всіх тих потрясінь, які пережила і переживає країна? Чи це не варто того, щоб зберегти це все і примножити? !! Ми вчимося бути потрібними, затребуваними і успішними тут, у себе вдома, цікавими своєму глядачеві не оглядаючись на сусідів і не чекаючи їхнього схвалення! Не у всіх виходить, правда, але це питання часу. І це справжня перемога !!! Так давайте її НЕ прос..емо !!!!».