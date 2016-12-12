Син Вікторії Бекхем опублікував її кумедний архівний знімок

Схоже, саме це хобі спонукало його залізти в сімейні архіви і знайти там рідкісний і ... досить кумедний знімок своєї матері Вікторії, повідомляє Hello!.

Такою безпосередньою і пустотливою шанувальники не бачили Вікторію вже давно. І хоча підписі до знімка Бруклін не залишив, можна припустити, що кадр був зроблений на початку 90-х, коли Вікторія була солісткою групи Spice Girls.

Як стало відомо нещодавно, Бруклін готує до виходу свою першу книгу з фотороботами. Збірник під назвою «Що я бачу» (What I See) побачить світ 4 травня 2017 року, але вже зараз доступний до попереднім замовленням в британській книжкової мережі Waterstones. Всі фотографії в добірці — чорно-білі і зроблені на 35-мм камеру Leica.

«Я вивчав фотографію в середній школі і вже тоді знав, що це мені дійсно цікаво. Коли я закінчив школу, став багато знімати в своє задоволення, витрачав на це майже весь вільний час», — розповів Бруклін в інтерв’ю виданню L'Uomo Vogue.