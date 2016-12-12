Лободу визнали найкращою співачкою України 2016 року

Експертне журі нагородило кращих представників українського шоу-бізнесу за 2016 рік.

Головною героїнею вечора стала LOBODA. Співачка отримала перемогу відразу в двох основних номінаціях — «Співачка року» та «Кліп року».

«Це був гарний вечір! Дякую за найвищу нагороду М1! Дякую моїм шанувальникам за підтримку. Дякувати небу за те, що дає мені такі пісні! Спасибі тобі, Нателла Крапівіна, разом ми можемо все!», — прокоментувала перемогу зі сцени Світлана Лобода.

Експерти також відзначили чергову режисерську роботу продюсера артистки Нателли Крапівіної, яка отримала заповітну статуетку за кліп «К черту любовь» і зворушила глядачів зверненням до публіки:

«Дякую всім величезне, низький уклін! Ви не уявляєте, яка це гордість і яка честь — отримати нагороду в своїй країні. У країні, в якій ми живемо, де ми творимо. Немає нічого солодшого, ніж тримати в руках заслужену саме тут нагороду! Ми стоїмо на порозі відкриттів, подій і нового життя, нового шоу-бізнесу, який абсолютно конкурентоспроможний. Ми кращі просто тому, що ми талановиті».

Закривати гала-концерт M1 Music Awards організатори також довірили Світлані Лободі. У рамках концепції премії інь-ян співачка вийшла на сцену в супроводі армії танцюристів-хаскі і свого альтернативного проекту — репера Gadar. Дуетом артисти виконали сингл «Твои глаза».