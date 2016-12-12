54-річна Демі Мур завела собі шанувальника, молодшого за неї на 13 років

54-річна Демі Мур зустрічається з 41-річним Тобі Магуайром, пишуть західні таблоїди. Зірка фільму "Людина-павук" недавно оголосив про розлучення з дружиною.

У акторів в 2002 році був нетривалий роман, однак пара розлучилася. Після цього у кожного були тривалі стосунки, однак і у Демі, і у Тобі зараз в особистому житті настала самотність, відзначають ЗМІ.

За словами інсайдерів, Тобі і Демі вже зараз перетнулися на загальних вечірках, і між ними знову проскочила іскра.

Нагадаємо, що Демі Мур прожила в шлюбі з Ештоном Катчером вісім років. До цього актриса була одружена з актором Брюсом Віллісом. Зразково-показова пара прожила разом 13 років і в 2000 році розлучилася, зберігши теплі відносини.