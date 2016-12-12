Чоловік Лоліти голяком ходив по громадських місцях у жіночій білизні

Нещодавно чоловік співачки Лоліти Мілявської виявився в центрі скандалу. З'ясувалося, що чоловіка втягнули в секту, з якої артистка ледве витягла його. Тепер співачка вирішила почати боротьбу з тренінговими центрами, в яких промивають мізки людям.

Нещодавно артистка розповіла, як в одному з таких центрів її чоловіка навчали особистісному зростанню. За її словами, чоловіків змушували оголюватися в громадських місцях, повідомляє "Телепрограма".

"За версією центру, потрібно, якщо ви хлопчик, піти в магазин і купити предмети жіночого одягу. Діма придбав лосини, хтось - ліфчик або позичив у других половинок. Потім потрібно було надіти це, а потім в такому вигляді відвідати місця громадського користування . Це неймовірно сприяє особистісному зростанню", - розповіла співачка.

Вона також додала, що ще одним вельми незвичайною "вправою" було повне оголення в темряві.

Лоліта розповіла, що на заняттях учасників просили розбитися на групи і при вимкненому світлі зняти штани, щоб показати іншим свої статеві органи.