Американська мільярдерка намагалася заколоти коханця ножицями

Американська мільярдерка Джоселін Вільденштейн, яку називають «жінка-кішка» через її чисельні пластичні операції заради схожості з твариною, заарештована за спробу вбивства, повідомляє «ТаблоID».

71-річна багатійка роздряпала 49-річному коханцеві, кутюр’є Ллойду Клейну, обличчя, а потім кілька разів штрикнула ножицями в груди.

Постраждалому довелося зачинити Джоселін у гардеробній, щоб викликати поліцію. Правоохоронці затримали «жінку-кішку», однак згодом відпустили під заставу.

Інцидент між коханцями стався в їхній квартирі в «Trump World Tower» у Нью-Йорку.

Вільденштейн і Клейн зустрілися у 2003-му році. Та останнім часом стосунки пари погіршилися. За словами джерела, «жінка-кішка» може у будь-який час і в будь-якому місці безпричинно розізлитися.

Цього ж разу, коли справа дійшла до ножиць, Джоселін розлютило те, що коханий витрачає багато часу на соціальні мережі.

«Ллойд сидів за ноутбуком і, мабуть, не приділяв їй достатньо уваги. Тож вона почала волати на нього, щоб він залишив комп'ютер, а потім узяла запалену свічку й кинула в нього гарячий віск», — розповів інформатор.

Кажуть, Ллойд не на жарт перелякався й попросив кохану заспокоїтися. Та жінка ще більше розлютилася.

«Вона роздряпала його обличчя нігтями, які реально дуже гострі. А потім схопила ножиці і двічі встромила йому в груди», — додало джерело.

За даними видання Daily Mail, модельєр ніколи не піднімав руку на «жінку-кішку», а от вона не вперше погрожувала його вбити.

Джоселін — одна з найвідоміших жертв пластичної хірургії. Жінка зробила велику кількість операції, аби стати схожою на левицю.

Вона перекроїла обличчя заради того, аби зберегти молодість і втримати свого чоловіка, арт-дилера Алека Вільденштейна, за якого вийшла заміж у 1978-му році. Коханий був затятим мисливцем і любив левів — це і стало вагомим аргументом.

Однак метаморфози у зовнішності Джоселін не втримали чоловіка, а навпаки — остаточно відлякали.