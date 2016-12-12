Нікі Мінаж відзначила день народження відвертою фотосесією

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж своїм талантом завоювала величезну популярність як на території своєї країни, так і за її межами, повідомляє Paparazzi.ru.

Однак, крім співочих здібностей, зірка славиться пишними формами свого тіла, які абсолютно не приховує від сторонніх очей.

Ось і 34-й день її народження не став винятком. 8 грудня Мінаж вирушила на відпочинок на один із пляжів Атлантичного океану, де на радість шанувальників, влаштувала досить відверту фотосесію.

Деякими фотографіями Ніки відразу ж поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram.