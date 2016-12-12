Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв знову заспівали дуетом

Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова заспівали дуетом пісню «Дельфін і русалка» під час концерту на честь 25-річчя творчої діяльності співачки під назвою «Магія Л» в Кремлівському палаців Москві, повідомляє Informing.

До слова, Ігор Ніколаєв навіть похвалив Наташу Корольову, сказавши, що вона велика молодчина.

Глядачі були приємно здивовані возз'єднанням колись популярного дуету.

У Мережі користувачі почали висловлювати виконавцям подяку за те задоволення, яке вони отримали на концерті.

«Вчора я зрозуміла, що глядачі люблять ностальгувати. Дивно, але «Дельфін і русалка» до цих пір розбурхує публіку і це дуже круто», — підписала опубліковане відео з концерту Наташа Корольова.