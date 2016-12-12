Уперше на «Оскарі» кращим актором і акторкою може стати одна людина

Американський актор Келлі Мант хоче отримати статуетку на кінопремії відразу в двох номінаціях за роль повії-транссексуала в фільмі Confessions of a Womanizer. Знаменитість позиціонує себе як актора-«мультисексуала» — людини, гендерна ідентичність якої змінюється від вродженої до протилежної і навпаки, повідомляє Informing.

Повідомляється, що раніше актори, які виконували роль протилежної статі, вже номінувалися на премію «Оскар». Однак всі вони брали участь в одній категорії, а Джиммі Кіммел має намір боротися за статуетку одразу в двох.

Келлі Мантл народився чоловіком, але зараз заявляє всьому світові про свою мультисексуальність. Актор став відомим завдяки своїм виступам в образі Драг-Квін.

Додамо, що остаточний список номінантів на премію «Оскар» буде оголошений у січні майбутнього року.