Анастасія Волочкова опублікувала фото з нареченим

Треба сказати, що балерині і племінникові мера Москви приписують роман з 2011 року, повідомляє Informing.

Знімок Анастасія підписала дуже багатозначно. Вона написала, що їх об'єднує багаторічна дружба, така міцна, що вже пора б одружитися.

Фото було зроблено на концерті Крістіни Орбакайте, після якого, за словами Насті, пара приємно провела час у ресторані.

Шанувальники Волочкової по-різному відреагували на публікацію.

Деякі пораділи за балерину, інші, навпаки, висловили саркастичні коментарі, на які, втім, Анастасія, вже не реагує.