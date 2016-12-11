Дженніфер Лопес продемонструвала свої шикарні форми (фото)

Дженніфер Лопес продемонструвала свої шикарні форми (фото)

Джей Ло порадувала глядачів пишними формами під час виступу в Лас-Вегасі.

Джерело: Відомості

Популярна співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників концертною програмою "All I Have", з якою вона приїхала в Лас-Вегас.

47-річна співачка показала глядачам, що знаходиться у відмінній формі, продемонструвавши на сцені відверте вбрання.

Відзначається, що Джей Ло прибула на концерт не одна. Разом зі співачкою знаходилися її діти, які підтримували маму під час виступу.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...