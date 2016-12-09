Акторка Софія Вергаро судиться з власними ембріонами

Найбільш високооплачувана телевізійна актриса світу Софія Вергара отримала позов від імені своїх же запліднених яйцеклітин, повідомляє «ТаблоID».

У документа, що надійшли до суду, фігурують заморожені ембріони «Емма» та «Ізабелла», донорами яких є Вергара та її колишній наречений Нік Леб.

Головною претензією незвичних позивачів до зіркової матусі є те, що їх позбавили спадщини з трасту через те, що вони не народилися. Траст для них існує у Луїзіані, хоча ембріони перебувають у Каліфорнії.

За законами Луїзіани запліднена яйцеклітина є «юридичною особою». Хоча, судячи з усього, кашу з позовом «заварив» саме екс-чоловік Вергари.

Щоправда, представляє ембріони власниця трасту. Вона ж просить суд віддати «Емму» та «Ізабеллу» їхньому татусеві Ніку, щоб він міг допомогти їм народитися й отримати спадок.

Також у позові йдеться, що раніше підписаний Вергарою Лебом контракт має бути анульований.

Як відомо, ще будучи парою, актриса з коханим дійшли згоди, що жоден з них не має права використовувати ембріони без згоди іншого. Але в контракті не було пункту, що робити в разі, якщо наречені розійдуться.

44-річна Вергара ж відмовилася дати дозвіл на те, щоб ембріони підсадили сурогатній матері.

Ембріони Вергара і Леба були створені у клініці в Каліфорнії через екстракорпоральне запліднення.

Наразі Софія Вергара перебуває у шлюбі з американським актором Джо Манганьєлло. Пара виховує сина актриси від попередніх стосунків.