Кірк Дуглас відсвяткував 100-річний ювілей

Зірка Голівуду проведе свій день народження у вузькому колі близьких і друзів — за святковим столом збереться «всього лише» близько 200 гостей. За організацію торжества відповідає його син Майкл Дуглас, якому в цій складній справі допомагає дружина Кетрін Зета-Джонс, повідомляє 9tv.

Дуглас, який почав свою кар'єру в 1946 році, отримав всесвітню популярність після того, як зіграв Спартака в однойменному фільмі режисера Стенлі Кубрика. Любов глядачів принесли йому також ролі у фільмах «80 тисяч кілометрів під водою», «Чемпіон», «Злі і красиві», «Жага до життя».