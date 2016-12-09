Микиту Джигурду звинувачують у згвалтуванні

Світлана Романова направила в Слідчий комітет заяву з проханням порушити справу проти Микити Джигурди за згвалтування своєї родички Людмили Браташ. Відео передбачуваного злочину сам виконавець і поет виклав в соціальній мережі.

Близька родичка загиблої Людмили Браташ - Світлана Романова - направила в Слідчий Комітет Російської Федерації заяву з проханням порушити кримінальну справу проти епатажного актора Микити Джигурди. У зверненні вона стверджує, що той згвалтував жінку, підтверджуючи це відеороликом, який опублікував він сам в соцмережі, де показано сам злочин. У ньому, чоловік, схожий на артиста, гвалтує названу жінку, яка знаходиться у несвідомому стані.

Мабуть, в цей час бізнес-леді була п'яна, про що говорить і той факт, що вона загинула через отруєння - про це повідомляли багато ЗМІ. Раніше було встановлено, що перед своєю смертю вона перебувала в будинку свого коханця. Міжрайонний слідчий відділ в Кунцево прийняв заяву до розгляду. В даний час йдуть суди, в ході яких розглядається питання успадкування авіакомпанії підприємниці. На компанію претендують її родичка і коханець, пише oane.ws.