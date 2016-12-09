Хакери виклали в мережу інтимні фото актриси Мейсі Вільямс

Невідомий кіберзлодій виклав у вільний доступ інтимні фотографії британської актриси Мейсі Вільямс, яка стала знаменитою після роботи в серіалі «Гра престолів», де їй дісталася роль Ар'ї Старк.

Хакери зламали акаунт Мейсі Вільямс і оприлюднили кілька знімків, на яких актриса з подругами позує топлес. Офіційні представники актриси поспішили заявити, що фотографії носять особистий характер і не підлягають громадському розгляду. Пояснюється, що цю відверту фотосесію актриса провела під час відпочинку в Японії. На одному зі знімків Мейсі Вільямс позує спиною до камери. На ній відсутня верхня частина купальника, а сама дівчина посміхається, провокуючи глядацький інтерес.

Хакери регулярно тішать публіку інтимними фотознімками зірок, зламуючи їх акаунти. Наприклад, два роки тому у відкритому доступі опинилися відверті кадри за участю Кейлі Куоко а також Крістен Данст і Дженніфер Лоуренс.