Джигурда заявив, що перебуває під захистом посольства України у РФ

Сьогодні в Микити Джигурди черговий суд, де буде вирішуватися доля спадщини Людмили Браташ, яке спливає з його рук, повідомляє Paparazzi.ru.

Насправді, після розлучення з Мариною Анісіною взагалі не дуже зрозуміло, на що розраховує Джигурда. Адже згідно із заповітом Людмили Браташ, навіть якщо він справжній, усі гроші дістануться її хрещеникам, тобто дітям Анісіної і Джигурди.

Звичайно, Джигурда, як батько і законний опікун, зміг би ними розпоряджатися, але тепер він в розлученні з Мариною Анісіною. Але Микита Борисович здаватися не хоче і сьогодні запрошує всіх підтримати його на судовому засіданні.

Невідомо чого побоюється Джигурда сьогодні, але він вже всіх попередив, що знаходиться під захистом українського посольства.

І тепер в його імені пішла ще одна зміна. З деяких пір він іменує себе — Джа Нат-Хан БРАТаш-G, а після того, як зібрався стати Президентом України, то і своє ім'я пише, як «Нiкiта Джигурда» (тобто, використовуючи українське «і» в російськомовному тексті).