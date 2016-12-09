Віторган розповів, на кого схожий його внук

В ефірі російської телепрограми «Про любовь» артист, не приховуючи захоплення, повідав про онука, ім'я якого батьки поки так і не розкрили. Хлопчику поки немає і місяця, однак дідусь каже, що очі у малюка розуміючі, а сам він дуже допитливий, повідомляє видання Ru.Delfi.

«Кажуть, що онук схожий на мене. Чудовий пацан», — з гордістю розповів Еммануїл Віторган.

Розповів він і про те, як ставиться до своєї невістки, яка славиться непростим характером. Незважаючи на неоднозначну репутацію Ксенії, Віторган вважає її гарною парою для свого сина Максима. Він давно знайомий з родиною Собчак, а її саму знає з дитинства.

«Ксюшу знають по-різному. І сприймають по-різному. Головне те, що сприймають, не знаючи. Вона гідна дочка своїх батьків», — говорить актор.

Добре про Ксенію відгукується і його дружина Ірина: «Вона приголомшлива особистість, розумничка».