Ольга Бузова похвалилася новим автомобілем

Виявляється, Бузовій рекламна компанія подарувала шикарне авто марки «БМВ», повідомляє Neformat.

У мікроблозі красуня вже встигла опублікувати фото в салоні машини, яку підписала так: «Доля буває, щось у нас забирає, щось ми втрачаємо, щось у нас забирають, але коли є прагнення — все це обов'язково заповниться. І все стане на свої місця. Хочу сказати величезне спасибі BMW group Russia за наданий приголомшливий автомобіль BMW 7 серії. Я радію, як дитина».

Нагадаємо, що Ольга розлучається зі своїм чоловіком футболістом Дмитром Тарасовим.