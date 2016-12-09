73-річний Мік Джаггер увосьме став батьком
Подруга 73-річного артиста, балерина Мелані Хемрік, народила йому сина.
«Син Мелані Хемрік та Міка Джаггера народився сьогодні в Нью-Йорку, і вони обоє щасливі», — офіційно повідомили представники рок-зірки, інформує «ТаблоID».
Джаггер був присутній на пологах. Породілля та малюк почуваються добре. Артист та його подруга попросили поважати їхню приватність у цей щасливий момент свого життя.
Як відомо, новонароджений хлопчик, ім'я якого поки не повідомляється, став членом дуже великої родини. Адже в сера Міка, крім семи доньок та синів, уже є п'ятеро онуків та одна правнучка.
Одружуватися Джаггер та Хемрік не планують. Зате музикант щедро забезпечить свого сина та його маму, і називають суму в 3 мільйони доларів.