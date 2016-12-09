Ді Капріо «заразив екологією» Дональда Трампа та його доньку Іванку

Крім своєї кінематографічної творчості, він відомий і своєю активною турботою про екологію планети і збереження дикої природи, повідомляє видання «Вести.RU».

Як розповів прес-глава фонду Leonardo DiCaprio Foundation Террі Темінем, основною темою півторагодинної бесіди, яка проходила у Вежі Трампа, став курс сучасної американської економіки, але в особливому контексті.

Зокрема, голлівудський актор представив Трампу план, за яким мільйони людей можна працевлаштувати на виробництво екологічно чистої енергії.

Ді Капріо спробував переконати обраного президента, що економіку США можна відновити з урахуванням екологічних вимог.

Крім того, на зустрічі була присутня і дочка Трампа Іванка. Їй актор передав свій недавній документальний фільм «До Потопу», який розповідає про небезпеки, що підстерігають світ через зміни клімату. Трамп також пообіцяв його подивитися.

За повідомленнями ряду зарубіжних ЗМІ, Іванка давно знайома з Ді Капріо, але недавно особливо зблизилася із зіркою на ґрунті спільних інтересів до екології і вирішила пожертвувати велику суму в фонд Ді Капріо.

Раніше Дональд Трамп негативно висловлювався про Паризьку угоду з клімату і обіцяв відмовитися від угоди в перші сто днів при владі.