Співачка Йолка змінила імідж

Нещодавно на заході в Кремлівському палаці в Москві артистку помітили з незвичним іміджем, повідомляє VistaNews.

Представники шоу-бізнесу досить часто експериментують з одягом, волоссям, сценічними образами, але Йолка до недавнього часу була винятком з цього правила. Зазвичай вона носила сукні до підлоги, віддавала перевагу нарядам темного відтінку, а також зав'язувала свою шевелюру в пучок.

Тим дивніше було споглядати зірку з пишною копицею волосся, яке вона, немов, заплела в тисячу дрібних кісок, а потім розпустила. У такому вигляді Йолка нагадала Бейонсе або Шер, крім того, що всі звернули увагу на одяг співачки — вона вибрала для себе стильний брючний костюм, що також не відповідає її звичайному образу.

За лаштунками почалося обговорення — з якої причини артистка вирішила так радикально змінити свій зовнішній вигляд. Але сама вона не стала коментувати візуальні метаморфози, оскільки не дуже любить поширюватися на особисті теми.

Обмежилася зірка лише тим, що виклала знімок себе з новим іміджем в соціальній мережі Instagram.