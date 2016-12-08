ЗМІ: Потап і Настя збиралися одружитися в цьому році

Однак нещодавно з'явилася нова інформація, буцімто Олексій Потапенко і його напарниця Анастасія Каменських збиралися в цьому році одружитися, повідомляє VistaNews.

За словами наближених до пари, яка вже десять років разом виступає, одруження мало відбутися в серпні. Однак співачка Настя Каменських невдало приземлилася після стрибка з парашутом, і в результаті — зламала ногу. Вона не хотіла виходити заміж у гіпсі, тому урочистість скасували.

Крім того, виявилося, що Потапенко вже два роки тому офіційно розлучився зі своєю дружиною і продюсером, з якою він співпрацював, Іриною Горовою. З'явилися також чутки про те, що репер вже більше п'яти років не живе з дружиною.

Деякі шанувальники дуету вже давно вважають, що пара разом не тільки на сцені, а й у житті. До речі, зараз дует активно гастролює по містах України.

На одному з недавніх відео Насті, опублікованому в соцмережах, підписники помітили на безіменному пальці співачки колечко, яке було дуже схоже на обручку.