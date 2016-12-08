Сара Джессіка Паркер посадила чоловіка на жорстку дієту

Актриса Сара Джесіка Паркер після головної ролі в серіалі і фільмах «Секс у великому місті» закріпила за собою звання ікони стилю. Вона має витончену фігуру і приємний зовнішній вигляд навіть в свої 50 років, повідомляє видання Paparazzi.ru.

А ось її чоловік, актор Меттью Бродерік, відростив великий живіт і закинув заняття собою.

Сара вирішила сама зайнятися питанням зовнішнього вигляду чоловіка. Вона наполягла на його тренуваннях і посадила Метью на дієту.

«Метт запустив себе і трохи обрюзг. Сара просто хоче, щоб він почав щось робити, щоб привести себе у форму. Вона дозволяє йому є тільки нежирне м'ясо, мінімум вуглеводів, разом з цим він щодня займається спортом і йогою» — розповів близький друг пари.