Наташа Корольова приголомшила фанатів своїм провокаційним нарядом

Наташа Корольова приголомшила фанатів своїм провокаційним нарядом

Популярна в російському естрадному бізнесі співачка Наташа Корольова приголомшила публіку своїм вбранням.

Джерело: Відомості

Корольова прийшла на знімальний майданчик російського гумористичного шоу «Вечірній Ургант» в досить провокаційному платті, повідомляє видання oane.ws.

Для свого візиту на шоу 43-річна Корольова вибрала чорну напівпрозору сукню з глибоким декольте. Як далі пожартувала артистка, — їй та її двом сестрам наряд дуже навіть до лиця. А ведучий передачі Іван Ургант просто захрип, побачивши її виріз сукні, — повідомляє одна з підписниць сторінки передачі в Мережі.

Своє провокаційне фото артистка виклала в Інтернет. 

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