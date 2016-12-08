Наташа Корольова приголомшила фанатів своїм провокаційним нарядом

Корольова прийшла на знімальний майданчик російського гумористичного шоу «Вечірній Ургант» в досить провокаційному платті, повідомляє видання oane.ws.

Для свого візиту на шоу 43-річна Корольова вибрала чорну напівпрозору сукню з глибоким декольте. Як далі пожартувала артистка, — їй та її двом сестрам наряд дуже навіть до лиця. А ведучий передачі Іван Ургант просто захрип, побачивши її виріз сукні, — повідомляє одна з підписниць сторінки передачі в Мережі.

Своє провокаційне фото артистка виклала в Інтернет.