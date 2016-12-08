Віра Брежнєва опублікувала в Instagram позитивне фото

Крім публікації кадру, співачка вирішила підняти настрій підписникам тим, що пообіцяла подарувати їм подарунки до прийдешнього Нового року, повідомляє VistaNews.

У фанатів зірка поцікавилася, що б вони хотіли отримати на новорічне свято. Шанувальники творчості Віри Брежнєвої тут же взялися перераховувати свої бажання: деякі мріють про персональний вітальний ролик від виконавиці, інші хотіли б обзавестися її фотографією разом із автографом.

Дехто попросив солодощі або сценічний одяг, а найсміливіші відверто написали, що найкращим подарунком для них стануть гроші.