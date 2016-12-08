Віра Брежнєва опублікувала в Instagram позитивне фото
Артистка оприлюднила на сторінці в Instagram позитивну фотографію, на якій вона зображена, коли катається на гойдалці.
Крім публікації кадру, співачка вирішила підняти настрій підписникам тим, що пообіцяла подарувати їм подарунки до прийдешнього Нового року, повідомляє VistaNews.
У фанатів зірка поцікавилася, що б вони хотіли отримати на новорічне свято. Шанувальники творчості Віри Брежнєвої тут же взялися перераховувати свої бажання: деякі мріють про персональний вітальний ролик від виконавиці, інші хотіли б обзавестися її фотографією разом із автографом.
Дехто попросив солодощі або сценічний одяг, а найсміливіші відверто написали, що найкращим подарунком для них стануть гроші.