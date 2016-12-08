Сестра покійної Людмили Браташ подала в суд на Джигурду

Сестра покійної, Світлана Романова, подала в суд на Микиту Джигурду за звинуваченням у зґвалтуванні.

Нагадаємо, у лютому цього року померла власниця приватної російської авіакомпанії Al Air Людмила Браташ, повідомляє VistaNews.

Майже відразу після цього почалася серія гучних скандалів пов'язаних з російським артистом Микитою Джигурдою. Джигурда заявив, що покійна залишила заповіт, в якому всю свою спадщину передає своїм хрещеникам, які є дітьми Джигурди від його шлюбу з Мариною Анісіною. А також він звинуватив у смерті своєї куми її особистого водія і сестру, які, за словами Микити, навмисно споювали покійну кілька років, що й стало причиною смерті Браташ.

Крім того, під підозри актора потрапив адвокат його екс-дружини — Сергій Жорін, якого Джигурда звинувачує в зв'язках з мафією. Однак Світлана Романова заявила про те, що наданий артистом заповіт буде оскаржено в судовому порядку.

А після того, як в мережі з'явився ролик, на якому актор бере участь в статевому контакті з перебуваючою явно в несвідомому стані Браташ, Романова також подала в суд на Джигурду за звинуваченням у зґвалтуванні.