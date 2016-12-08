ЗМІ: Кім Кардашян задумалася про розлучення з Каньє Вестом

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян після нервового зриву свого чоловіка, репера Каньє Уеста, задумалася про розлучення, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Us Weekly.

«Пройде час, перш ніж вона щось зробить, але їй не хочеться залишатися заміжньою», — розповіла одна зі знайомих Кардашян.

Уточнюється, що Кардашян має намір дочекатися одужання чоловіка і тільки після цього прийняти остаточне рішення.

Після повернення з лікарні Каньє Вест живе в орендованій квартирі в Лос-Анджелесі.

«Їй не хотілося б, щоб Каньє зараз наближався до дітей», — відзначило джерело Us Weekly.

Кім Кардашян зі своєю трирічною дочкою Норт і однорічним сином Сейнтом живе окремо від чоловіка в сімейному особняку.